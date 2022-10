Zorgbedrijf failliet, ouderen de dupe in Heino: 'We kunnen fluiten naar duizenden euro's’

Louche construc­ties rond failliet zorgbe­drijf achter woonzorglo­ca­tie in Heino? Extern onderzoek gestart

Het faillissement van Ontzorgd Wonen is verre van afgewikkeld. Het zorgbedrijf, waar woonzorglocatie Statenhorst uit Heino onder viel, ging in december 2021 failliet waardoor tientallen ouderen in Heino op straat dreigden te belanden. De curator neemt nu een extern bureau in de arm om erachter te komen hoe de administratie is bijgehouden en of met het geschuif van vastgoed geld in de zakken van ex-bestuurders of aandeelhouders belandde.

24 september