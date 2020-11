Zorgen om financiële afwikkeling als kerk Broekland sluit: ‘Waar gaat ingezamelde geld naartoe?’

Afgelopen zomer besloot Parochie Heilig Kruis dat de komende jaren zeven kerken in de gemeente Raalte en in Haarle zullen sluiten. Naast de kerk in Broekland, sluiten gefaseerd ook de deuren van de kerken in Mariënheem, Nieuw-Heeten, Heeten, Luttenberg en Haarle. Daarnaast sluit de Pauluskerk in Raalte. Maar tot het zover is, blijft de deur van de kerk in Broekland open en wil het net als voorgaande jaren een bijdrage vragen aan lokale kerkgangers.