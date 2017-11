Zorgmiddelen huisdieren blijft groeimarkt voor Beaphar

Daan: ,,Overdadig werken is voor niemand goed. Ik werk 40 uur, soms minder. Toen ik zaken overnam van mijn vader, was ik ineens met allerlei details bezig. Dat kost tijd, zorgt voor stress. Dat ging niet goed. Nu heb ik dingen uitbesteed, zo is het te overzien en heb ik de kop vrij.''



De zakenreizen van de Aa's, da's een ander verhaal, dat is afzien. Daan: ,,Eén keer hebben we acht landen in tien dagen gedaan, maar dat was te gek, dat doen we niet meer. Bovendien mag ik van mijn dochter maar maximaal zes dagen achter elkaar weg. Geen idee waar dat vandaan komt, maar daar houd ik me nu aan.'' En als ze dan weer terugkomen in Raalte? ,,Dan denk ik, ha thuis. Ons bedrijf hoort in Raalte, we zullen niet zomaar weggaan'', zegt Henk.