Zowel stroomstoring als Ziggo-storing in Raalte-Noord verholpen

VIDEO Teleurstel­ling overheerst bij Schotman na hoger beroep Raalter ‘flitspaal­zaak’: ‘Alles werd makkelijk afgedaan’

26 januari Na maanden wachten was het zover voor Alfons Schotman. De bedrijfsmanager van wasserij CleanLease (voorheen Lips Plus) uit Raalte stond in het Gerechtshof Leeuwarden tegenover het Openbaar Ministerie (OM) in de veelomvattende ‘flitspaalzaak’. Waar Schotman en zijn juristen vol vertrouwen naar binnen liepen, was daar weinig van over toen ze eenmaal buiten stonden.