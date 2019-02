Zozijn en Landstede geven student kans op baan met speciale opleiding

Door vanaf september 2019 te starten met een gezamenlijke opleiding willen Zozijn en ROC Landstede studenten veel meer in de praktijk laten leren. Studenten die later graag in de begeleiding en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking willen werken, maken via actuele onderwerpen uit de praktijk kennis met het vak. Ze worden op verschillende locaties van Zozijn begeleid door professionals vanuit Zozijn en docenten van Landstede. Uniek aan deze praktijkroute is de nauwe samenwerking tussen praktijk en onderwijs. De docent zal zich intensiever gaan bewegen in de praktijk, waardoor reflectie in het moment gestimuleerd wordt. Het werken aan leervragen en theoretische workshops of lessen worden verzorgd in de praktijk, waarbij expertise van het werkveld wordt geïntegreerd.