Zozijn schenkt kunstwerken aan Sportbedrijf Raalte

7 februari Het lijkt wel of alsnog de oorlog is uitgebroken bij de IJssellinie. Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht scheren op deze woensdag laag over de IJssel en over landgoed De Haere bij Olst. Wie er vlak onder staat, krijgt het opwindende gevoel dat ze aanraakbaar zijn.