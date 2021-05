Zuivelwijzer.nl wijst de weg naar vogelvriendelijke zuivel in de winkelschappen: ‘De consument kiest in de winkel toch vaak voor het goedkoopste’

Henk Hofman stopt na tien jaar met bedenken van straatna­men in gemeente Raalte: ‘Hof­manstraat in Heino? Lijkt me niet’

1 mei Omdat hij mantelzorger is voor zijn vrouw, is Heinoër Henk Hofman (78) gestopt als lid van de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Raalte. Tien jaar lang besliste hij samen met zijn commissiegenoten over de namen die op de talloze blauwe bordjes staan in plaatsen als Raalte, Heino en Heeten. ,,We hebben best wel eens een paar uur gedebatteerd over een straatnaam, maar dat liep gelukkig nooit uit de hand.’’