Zullen grote fabrieken ooit uit onze dorpskernen verdwijnen? Overijssel zet de eerste stap

Raalter wijnboer wil van oranje rosé af nu oranjejaar in duigen is gevallen

23 oktober Met een EK voetbal, Olympische Spelen én 75 jaar bevrijding in het verschiet, dacht wijnboer Ralph Mulders uit Raalte in 2019 slim voor te sorteren op de oranjekoorts in 2020. Maar toen zijn voorraad oranje rosé helemaal klaar was, nam een ander virus de wereld in zijn greep. Nu moet hij van 400 flessen af. ,,Die kan ik niet alleen opdrinken en mijn vrienden mag ik niet uitnodigen.”