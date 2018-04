Zutphense stalker liet alarmdiensten uitrukken in Heino

De politie, ambulance, dierenambulance en de brandweer jakkerden na een noodoproep vorig jaar naar een woning in Heino. Niet de bewoonster, maar haar stalker liet de alarmdiensten aanrukken. Vandaag is tegen de man een celstraf geëist.

,,Ik bied graag mensen mijn hulp aan'', liet de vrouw uit Heino optekenen in haar slachtofferverklaring. De man die hulp nodig had was Jan Willem H., 52 jaar oud en afkomstig uit Zutphen. Na een kortstondige relatie ontpopte die man zich tot haar plaaggeest. De berichten via WhatsApp en voicemail werden almaar dreigender, bleek vandaag op de zitting in de Zutphense rechtbank.

Contactverbod

,,Jij komt vanavond aan de beurt. Dan heb je de brandweer nodig. Ik ga je omleggen'', kreeg ze op 8 juni vorig jaar volgens het Openbaar Ministerie te horen. Diezelfde dag kwamen de hulpdiensten met zwaailichten voorgereden. De vrouw deed aangifte en tijdens het verhoor op het politiebureau werd ze maar liefst zestien keer gebeld door de man. De officier van justitie vaardigde een gedragsaanwijzing uit: H. kreeg een contactverbod dat hij in de dagen erna negeerde. ,,Ik had de aanwijzing verkeerd gelezen'', zei hij daarover later tegen de politie.

Beperkte levensverwachting

H. ontbrak vandaag vanwege zijn gezondheidssituatie in de rechtbank. Artsen zeggen dat zijn levensverwachting beperkt is. De man ,,leeft van de wind'', zei zijn raadsman Philip Aarnoudse. Waar hij eten krijgt aangeboden, daar is hij. Zijn penibele situatie staat een celstraf niet in de weg, vond de officier van justitie.

Niet alleen de bedreigingen van de vrouw achtte hij bewezen, maar ook een doodsbedreiging gericht aan een huisbaas in Zutphen in 2016. Ook die kreeg te horen dat zijn huis zou afbranden. H. verklaarde dat hij zoiets wel gezegd kon hebben.

De vrouw is nog niet van H. af, bleek. Een paar weken terug kreeg ze nog berichten van hem. Rechters in Arnhem en Zwolle hebben hem recent nog gestraft. De officier van justitie vroeg om 2,5 maand cel, waarvan een maand voorwaardelijk.