Zwaargewonde bij ongeluk met tractor in Heino

Jon­ge­ren­ont­moe­tings­plek Raalte krijgt opknapbeurt en nieuwe graffiti

9:41 De jongerenontmoetingsplek (JOP) in het park Drostenkamp in Raalte krijgt een opknapbeurt. Landstede Welzijn is daarover in gesprek met de gemeente. Wethouder Frank Niens deelde dat mee in de raadsvergadering donderdagavond.