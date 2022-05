Zware crash bij Lemelerveld: hulpdiensten massaal aanwezig, twee gewonden uit auto bevrijd

Met video Raalter buurt beleeft angstige momenten: hevige nachtelij­ke brand legt schuren en caravan in de as

De Brugstraat in Raalte is afgelopen nacht opgeschrikt door een hevige brand in een schuurtje achter een aantal rijtjeswoningen. Het vuur sloeg snel om zich heen, maar kon uiteindelijk door de uit een wijde omtrek opgetrommelde brandweer worden geblust. Vermoedelijk is een elektrische scooter de veroorzaker.

16 mei