Zwembad ’t Siel in Luttenberg is het Raalter Goudhaentje van 2021

Zwembad 't Siel in Luttenberg is het nieuwe jaar goed begonnen. In het HOFTheater ontvingen vrijwilligers van het zwembad vandaag 1000 euro, een kunstwerk maar bovenal de eretitel ‘Goudhaentje van 2021'.

De tweede plek was voor Dorpswandeling 0572 en de Compostbrigade ging er met de derde prijs vandoor. De prijzen werden in het Raalter theater uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema. De prijzen zijn verdeeld op basis van publieks- en jurystemmen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de eretitel ‘Goudhaentje’, is dat een initiatief moet bijdragen aan ‘ontmoeting, zelfstandigheid, participatie en leefbaarheid’.

Het kunstwerk dat het zwembad in Luttenberg heeft gekregen, is ontworpen en gemaakt door Marije Gies. Monique, die namens stichting Zwembad ’t Siel de prijs in ontvangst nam: ,,Alleen de nominatie was al een hele eer. Heel erg gaaf dat we ook nog gewonnen hebben!”

Dorpswandeling

De Dorpswandeling 0572, die als tweede eindigde, won een bedrag van 500 euro. Deze wandeling is door Lisa Ruiter en Sanne Groot Lipman in de coronalockdown aan het begin van 2021 opgezet om de gemeente Raalte een opbeurende activiteit te geven. Door de horeca uit Raalte hierbij te betrekken, was het initiatief compleet. ,,Een prachtige ‘coronaproof’ activiteit die tegelijkertijd de lokale horeca ondersteunde’’, schrijft de gemeente in een persbericht waarin de prijswinnaars bekend worden gemaakt.

Compostbrigade

De Compostbrigade won 250 euro. Dit is een initiatief waarmee een aantal burgers de ‘footprint’ van Raalte wil aanpakken. Het idee is om gezamenlijk te composteren in de wijk. ,,Beter voor het milieu én de portemonnee en daarnaast ook nog eens heel erg gezellig’’, schrijft de gemeente.

Jury en publiek

Iedere inwoner kon zijn of haar favoriete initiatief aandragen voor het Goudhaentje. Uit alle negen dorpen zijn inzendingen binnengekomen voor nominatie voor het Goudhaentje 2021. Uit de nominaties koos de jury de nummers één, twee en drie. Daarna was het publiek aan zet en kon iedereen stemmen op een van de drie finalisten. De stem van het publiek telde even zwaar als de stem van de jury. De jury bestond dit jaar uit: Martijn Dadema, Paul Ruiter (plaatselijk belang Mariënheem), Peter Moorman (D66) en Sabine Tielenius (Bibliotheek Salland).