Zwembad Tijenraan in Raalte verandert koers: alleen nog zwemles voor compleet ABC-diploma





Zwemdiploma A en B in the pocket? Dan snel op een ’echte sport’. Want waar is dat nou voor nodig, doorgaan voor zwemdiploma C? Daar denken ze bij zwembad Tijenraan in Raalte anders over. ,,Pas met diploma C kunnen we verzekeren dat je honderd procent zwemveilig bent”, zegt Jordi Stoelers, hoofd zwemzaken.