Zwembad Tijenraan toont nog meer gebreken

Kerk in Laag Zuthem wordt woonhuis

17 februari De Gereformeerde Kerk in Laag Zuthem is onder de hamer gegaan. Het kerkgebouw aan de Kolkweg, dat in 1951 voor het eerst in gebruik werd genomen, heeft een nieuwe eigenaar gekregen. De nieuwe koper, de familie G. Lubbers uit Laag Zuthem, is van plan om van de voormalige kerk een woonhuis te maken.