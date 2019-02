Zwemvierdaagse keert na 22 jaar terug in Raalte

Akkoord over grondige verbouwing van Werfhorst in Raalte

12 februari Wonen in de Werfhorst in Raalte is een stapje dichterbij. De vergunningen zijn nog niet rond, maar het contract waarin alle afspraken staan over de grondige verbouwing is alvast ondertekend door de directeuren Marijke Kool van SallandWonen en Hans Valk van Aannemersbedrijf Valk uit Daarle.