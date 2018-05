Zwolle wil Bökkers

nog een keer zien

Afgelopen zaterdag stonden ze nog op het hoofdpodium van het afgeladen Bevrijdingsfestival in Zwolle. Vrijdag 9 november keert de Sallandse rockband Böckers terug naar Zwolle met een optreden bij poppodium Hedon. De kaartverkoop bij Hedon is per direct gestart.