100-jarige Hanneke uit Holten wil nog graag vriendinnetje kleinzoon zien: ‘Moet hij wel opschieten’

Op­brengst Enters Doel Live 24.000 euro: ‘Waar klein dorp groot in kan zijn’

31 mei ENTER - De actie Enters Doel Live heeft bijna 24.000 euro opgebracht. Het geld wordt gebruikt om 700 ouderen in het dorp, als het straks weer mag, een etentje aan te bieden in een Enterse gelegenheid. Vrijwel de complete horeca in het klompendorp wordt erbij betrokken.