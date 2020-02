120 uur werkstraf voor eigenaar bedrijf Nijverdal na betasten bezorgster

NIJVERDAL/ALMELO - Het is bewezen dat garagehouder Hermannus M. (50) uit Nijverdal in september 2017 een jonge vrouw die onderdelen kwam afleveren in zijn bedrijf aanrandde. Dat is de conclusie van de rechtbank in Almelo. M. is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en 60 dagen voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij de bezorgster 2802,95 euro schadevergoeding betalen.