1400 kilometer wandelen? Nijverdaller Gerard (76) gaat de uitdaging aan, maar komt zichzelf zeker ook tegen

Snuffelt er iemand tussen je afval in Wierden? Dan is dat een plas­tic-check

1 juni WIERDEN - Is het een hongerige zwerver die daar in je plasticbak neust? Nee, het is een voorloper. Ofwel iemand die checkt of jij keurig enkel plastic, metaal en drankkartons (PMD) in je oranje container mietert. Treft hij of zij een dikke lading tuinafval of iets dergelijks aan, volgt een stevige waarschuwing.