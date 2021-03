17-jarige jongen uit gemeente Hellendoorn mishandeld, dader opgepakt

De heldenda­den van Andries Ponsteen uit Nijverdal: ‘Een gewone man met enorme moed’

20 maart NIJVERDAL - Hij verborg in de oorlog acht Joodse onderduikers, maar vond dat zo vanzelfsprekend dat hij na de oorlog de Yad Vashemprijs niet wilde aannemen. Over deze Andries Ponsteen, of ‘meester Ponsteen’ uit Nijverdal is twee jaar terug nieuwe materiaal opgedoken. Hellendoorner Dinand Webbink maakte daar een boek van. Oorlog in Nijverdal. Indrukwekkend in de beschrijving van het alledaagse.