18-jarige man uit Almelo om het leven gekomen bij ongeval in Enter: auto vloog in brand

Rijssense ‘telefoon­ter­ro­ris­te’ hoort cel en tbs tegen zich eisen

1 april RIJSSEN/ZWOLLE - Telefoneren, het is het centrale thema in de strafzaak tegen Petra K. (57). De vrouw die de afgelopen jaren in Rijssen bivakkeerde en al eerder veroordeeld werd wegens het continue bellen van huisartsenposten, noodnummers en ziekenhuizen, staat opnieuw voor de rechter. Omdat ze weer belde, honderden keren. Nu met instellingen in Hardenberg en Zwolle.