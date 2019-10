2300 huishoudens getroffen door stroomstoring in Nijverdal

Vrijspraak lonkt voor 'bilschie­ter’ bij overval in Wierden

18 oktober ZWOLLE/WIERDEN - Justitie vraagt om vrijspraak voor de 38-jarige Deventernaar Hesdy S.. Hij is lange tijd beschouwd als een van de daders van een reeks gewelddadige overvallen op oud-ijzerhandelaren en autoverkopers, waaronder die op een autohandelaar in wierden in oktober 2016. Daarbij werd het slachtoffer tijdens een worsteling in zijn bil geschoten.