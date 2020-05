25-jarige man aangehouden na steekincident op ‘Pilsplein’ in Rijssen : ‘Ze stoppen er echt van alles in’

RIJSSEN - Buurtbewoners tasten zaterdagmorgen nog in het duister over wat zich precies heeft afgespeeld in een woning aan Hagslagen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is hier een man gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is door de politie voor behandeling naar een huisartsenpost gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Bodegraven.

Hagslagen is een lange straat aan de westzijde van Rijssen. Het appartement waar het incident heeft plaatsgevonden kijkt uit op de Holterstraatweg. De man die gewond is geraakt bij het incident doet zaterdagmorgen zijn best om te communiceren met de verslaggever van de krant. Maar de man spreekt geen Nederlands of Engels, vermoedelijk is hij een asielzoeker of statushouder. Een aanbod van de man aan de verslaggever om de woning binnen te komen wordt afgeslagen. Staand voor de voordeur is duidelijk te zien dat er meerdere bloedvlekken op de vloer van de hal en de woonkamer liggen. Ook op een deurpost zit bloed. Een onderarm van de man zit in het verband waar het bloed ook licht doorheen komt.

Onderzoek loopt nog

Ook de politie is nog niet echt in staat geweest om goed te communiceren met het slachtoffer. Vandaar dat het de politie ook nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, het onderzoek loopt nog. Evenmin is duidelijk of of de steekpartij in het appartement is gebeurd of buiten. Een buurtbewoner werd 's nachts rond twee uur wakker van de sirene van een ziekenwagen.

De woning van de man maakt deel uit van een appartementencomplex dat eigendom is van woningcorporatie Mooiland in het Brabantse Grave. Tenminste, dat zegt een buurtbewoner. Een andere buurtbewoner weet te melden dat het appartementencomplex recent verkocht zou zijn. „Ze stoppen er nu echt van alles in”, zegt de bewoner over de bewoners van het complex. Buurtbewoners zitten met vragen en willen weten wat er gebeurd is.

Een beetje troosteloos oogt het binnenpleintje waar de appartementen op uitkijken wel. Een speelterreintje ligt er verlaten bij. Dat het hier ook soms best gezellig is bewijst het alternatieve straatnaambord ‘Pilsplein.’ „Op vrijdagmiddag wordt hier wel eens een pilsje gedronken. Gezellig”, zegt een buurtbewoner. Een andere bewoner van het plein is hier echter minder blij mee. „Ik heb er al een paar keer over geklaagd bij de gemeente. Ze zeggen dan dat ze een Boa (Buitengewoon Opsporingsambtenaar, red) zullen sturen. Maar die heb ik hier nog nooit gezien.”