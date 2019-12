3 jaar cel voor half dood slaan van Poolse landgenoot in Holten met golfclub

De rechtbank in Almelo heeft Wlodzimierz M. uit Polen veroordeeld tot 3 jaar onvoorwaardelijke celstraf. M. sloeg op 13 juni dit jaar op een bungalowpark in Holten een eveneens Poolse collega halfdood met een golfclub.

M. had gehoord dat het slachtoffer over hem geroddeld zou hebben en besloot actie te ondernemen. „Ik laat niet met me sollen”, zei hij twee weken geleden tijdens zijn rechtszaak. Tegen M. was 5 jaar cel geëist.

Drie Poolse tolken

Tijdens de rechtszaak tegen M. waren er door een vergissing maar liefst drie Poolse tolken in de rechtszaal. Geen van de drie is er als de rechtbank het dinsdagmiddag vonnis wijst. Rechter Ben Hendriks doet zijn best om M., die aangeeft een beetje Nederlands en Duits te speken, duidelijk te maken wat de beslissing is.

Of het uiteindelijk ook tot hem doordringt is de vraag. Als Hendriks hem, onder andere met handgebaren, voorhoudt dat hij 36 maanden krijgt, zegt M. dat hij al 16 jaar in Nederland is.

Twee spoedoperaties

Het slachtoffer overleefde de klap ternauwernood. M. sloeg hem letterlijk de hersens in en het was dankzij snel ingrijpen van ambulancepersoneel en twee spoedoperaties dat hij de klap overleefde. Het is ook nog onduidelijk of de man er bovenop komt. M. is ook veroordeeld tot het betalen van ruim 13.000 euro schadevergoeding.