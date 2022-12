50 flexwoningen moeten vastgelopen woningmarkt in Hellendoorn vlot trekken: ‘Huizen die zeker 50 tot 100 jaar te gebruiken zijn’

Hellen­doorn overweegt extraatje voor medewer­kers sociale werkvoor­zie­ning; Rijs­sen-Hol­ten en Wierden zien daar vanaf

NIJVERDAL/VRIEZENVEEN - In navolging van Twenterand, Ommen, Hardenberg en Dalfsen, is de kans groot dat ook Hellendoorn het personeel in de sociale werkvoorziening een extraatje geeft voor de feestdagen. Rijssen-Holten en Wierden doen er in ieder geval niet aan mee. Daar krijgen alleen de ambtenaren een bonus.

