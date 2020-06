A1 tussen Hengelo en Apeldoorn gaat dinsdagmorgen pas weer open

Febo Waanders wil een gitaar bouwen voor Ilse DeLange: ‘Ik hoop dat dat er ooit van komt’

28 juni Hij heeft het gehoord en schudt zijn wijze hoofd. „Het is van de zotte.” Voor de gitaar die Kurt Cobain bespeelde toen zijn band Nirvana in een akoestische sessie optrad bij MTV werd deze week 6 miljoen dollar betaald. „Wat materiaal betreft is hij het sowieso niet waard. Je praat hooguit over emotionele waarde.”