Aangepaste actie voor minima uit Hellendoorn met Kerst: ‘Alleen zo kunnen we besmetting voorkomen’

NIJVERDAL - December is een dure maand en juist dan kunnen mensen met een smalle beurs wel een steuntje in de rug gebruiken. En daarom gaat de jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de minima in de gemeente Hellendoorn ondanks de corona-uitbraak wel door. Maar aangepast en daardoor geheel anders dan in de 26 jaar daarvoor.

Nardi Benneker, Gerrit Berends, Bennie Brandwacht en Gerrit Pastink vormen samen de kerngroep van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. Ze kwamen al voor de zomervakantie tot de conclusie dat het door de verwachte tweede coronagolf in het najaar onmogelijk zou zijn om de kerstpakkettenactie zonder aanpassingen te laten doorgaan.

Quote Het inbrengen, inpakken en bezorgen van kerstpak­ket­ten zorgt voor een te groot risico op besmetting met corona Nardi Benneker, Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

Het veilig organiseren van een actie, waarbij zoveel verschillende partijen betrokken zijn leek hen vooraf al een onmogelijke opgave. Normaal gesproken kunnen mensen op een vooraf aangegeven datum en tijdstip op vijf inzamelplekken in de gemeente levensmiddelen brengen. Die worden dan ter plaatse ingepakt en de kerstpakketten worden rondgebracht door vrijwilligers.

Te groot risico

„We hebben al snel geconcludeerd dat dit allemaal veel te risicovol was en hebben daarom gezocht naar een aangepaste actie, waarbij de kans op een besmetting van medewerkers en cliënten tot een minimum kan worden beperkt. We kopen normaal gesproken al voor de zomer de basisspullen voor de kerstpakketten in en wilden niet het risico lopen dat we daarmee zouden blijven zitten, omdat we de pakketten niet kunnen bezorgen”, vertelt Nardi Benneker.

Cadeaubon

Ze vervolgt: „Het inbrengen, inpakken en bezorgen van de pakketten zorgt altijd voor een groot gevoel van saamhorigheid, van samen bezig zijn om andere mensen in de eigen gemeente te helpen die het iets minder hebben. Het is jammer dat dit nu even niet kan. We hebben besloten met een zo klein mogelijk aantal vrijwilligers een mooi versierde enveloppe met een cadeaubon, attentie en informatiefolder in de bus te doen bij zo'n 750 huishoudens. De minima kunnen de cadeaubon van 25 euro besteden bij een supermarkt. Zo'n bon is minder dan de gemiddelde waarde van een kerstpakket, maar zoveel geld hebben we nu eenmaal niet.”

Triest record

Dat tijdens deze Kerst 750 huishoudens een steuntje in de rug krijgen is een nieuw record. Benneker: „Vorig jaar hebben we zo'n 650 kerstpakketten bezorgd, maar via de nieuwe stichting Noabers voor Noabers hebben we zo'n veertig extra adressen gekregen. En daarbij komt dat we uit betrouwbare bron weten dat Hellendoorn meer dan duizend minima-gezinnen kent. Wellicht meldt een aantal van hen zich ook nog bij ons.

Gift

Mensen die de kerstpakkettenactie 2020 financieel willen steunen kunnen hun gift overmaken op bankrekening nummer NL78 RABO 0132 5882 42 ten name van Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.