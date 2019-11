Aanpak N35 uitgesteld door stikstofproblematiek, provincie teleurgesteld

ENSCHEDE - De aanbesteding voor de aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wierden is voorlopig van de baan vanwege de stikstofproblematiek. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer. De aanpak van de N35 tussen Nijverdal en Wierden zou in 2021 beginnen, en kan door het uitstel vertraging oplopen.

De aanbesteding van het project zou dit najaar starten, maar de minister vindt dat niet verstandig. De consequenties van de stikstofuitspraak van de Raad van State zijn namelijk nog niet duidelijk. De Raad van State besloot in mei dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. De aanleg van een nieuwe weg is zo'n project.

De plannen voor het deel van de N35 tussen Nijverdal en Wierden zijn vastgelegd in een Tracébesluit. Tegen dat besluit zijn meerdere beroepen ingediend, waar de Raad van State over moet oordelen. Het is nog niet bekend wanneer deze zittingen plaatsvinden.

Teleurstelling

Het provinciebestuur van Overijssel pleit al lang voor een verbreding van de N35. Gedeputeerde Bert Boerman noemt de beslissing van de minister om de aanbesteding uit te stellen dan ook spijtig. „Maar op zich is het geen verrassing, we weten dat dit project door de stikstofuitspraak wordt geraakt.” Boerman zegt dat alle plannen klaarliggen, en te hopen dat het project zo snel mogelijk van start gaat als de vergunningverlening voor bouwprojecten weer op gang komt.

Dubbele rijbanen

De N35 tussen Nijverdal en Wierden is nu nog een tweebaansweg waar maximaal 80 kilometer per uur mag worden gereden. Dat zou in 2021 veranderen in een twee keer tweebaansweg waar 100 mag worden gereden. Het gaat dan om het deel tussen het einde van de snelweg bij Wierden en de tunnelbak in Nijverdal.

Opvallend is dat het college van Gedeputeerde Staten - dat al lang wil dat de N35 wordt verbreed - dinsdag naar Nijverdal komt om daar te praten over het belang van de N35. Het provinciebestuur spreekt er met ondernemers en transporteurs die allemaal veel belang hebben bij een betere verbinding tussen Almelo en Zwolle. Gedeputeerde Boerman laat weten dat het bezoek aan Nijverdal gewoon door gaat.

Volledige verbreding

Er wordt al jaren gesproken over volledige verbreding van de N35 tussen Almelo en Zwolle naar een twee keer tweebaansweg waar 100 kilometer per uur gereden wordt. De N35 is een rijksweg, daarom is de landelijke overheid aan zet. De provincie reserveert de komende 4 jaar wel 120 miljoen euro om mee te betalen aan het project, dat naar schatting 407,7 miljoen euro gaat kosten.