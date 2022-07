Aantal leerlingen voor vso-school Hellendoorn blijft maar groeien: ‘Zes tot acht nieuwe lokalen nodig’

Wegwerk­zaam­he­den in hartje Nijverdal duren langer: wegen tijdens bouwvak wel tijdelijk open

NIJVERDAL - Het ging zo lekker met de aanpak van de Constantijnstraat, maar de wegwerkzaamheden lopen nu toch vertraging op. De geplande pauze in de bouwvak gaat wel door. Het centrum van Nijverdal is dan gewoon toegankelijk via de Constantijnstraat.

4 juli