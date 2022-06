Acht speelplekken in Rijssen deze zomer gecontroleerd op asbest

RIJSSEN - Dat asbest werd gebruikt op daken is bekend. Maar ook in de bodem worden wel eens restanten gevonden. Deze zomer wordt in Rijssen op acht verschillende speelplaatsen en plantsoenen bodemonderzoek gedaan.

Het gaat om speeltuinen aan de Boterbloem, Entoshof, Goudvink, Grebbebergstraat en twee locaties aan de Kievit in Rijssen. Ook een grasveld aan de Groenling, een plantsoen aan de Molenstraat worden onderzocht. Daarboven op komt ook nog de volkstuinen aan de Geskesdijk.

Dit gebeurt in de maand juli, midden in de zomervakantie. Toch hoeven kinderen en hun ouders niet bang te zijn voor een afgesloten speellocatie. „Het ligt natuurlijk aan de omvang”, vertelt Benno Wevers van projectbureau BAS (bodem asbest sanering). Hoe groter de speeltuin, hoe meer plekken waar de bodem gecontroleerd moet worden.

Een halve dag

Er worden maatregelen genomen om het bodemonderzoek op een veilige manier te kunnen uitvoeren en uiteindelijk de gaten te dichten. „Bij de ene speeltuin zal dat slechts twee uurtjes duren, bij de andere locatie een halve dag. De overlast is dus beperkt”, aldus Wevers.

Een voetbalveldje aan de Bloemstraat in Rijssen was in april al aan de beurt. Er was asbest gevonden in de bodem en dus werd het veld afgegraven. Het zag er indrukwekkend uit. Personeel in beschermde blauwe pakken brachten emmers met zand en asbest weg. Twee weken was het veldje omringd door hekken. Na afloop werd opnieuw gras gezaaid.

Drie van de 170

Maar zover is het nog lang niet bij de andere acht locaties. Het onderzoek moet nog uitwijzen of er daadwerkelijk asbest onder grasperken ligt. In totaal zijn in Rijssen-Holten 170 mogelijke locaties aangewezen. Driekwart is al gecontroleerd. Op slechts drie locaties werd daadwerkelijk asbest gevonden en dus gesaneerd. Naast het trapveldje ging het om kinderboerderij Eigen Erf en speeltuin de Molen.

„Het is belangrijk dat kinderen veilig kunnen spelen”, aldus Wevers. „Asbest is niet gevaarlijk. Dat is het pas als het wordt aangetast door spitten en graven. Het zit diep onder de grond. Voor de zekerheid halen we het nu overal alvast weg.” Het bureau doet ook in zes andere Twentse gemeente onderzoek naar mogelijke asbestlocaties.