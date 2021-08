Achtbaan Avonturenpark Hellendoorn blijft zeker in weekend nog dicht

HELLENDOORN - De spannendste achtbaan van Avonturenpark Hellendoorn ‘Balagos’ blijft dit weekend nog buiten gebruik. Donderdag bleef het treintje op de helling, vlak voor de looping, stil staan. Er zaten tien à twaalf mensen in. Hoewel monteurs gelijk aan de slag zijn gegaan, is het defect nog niet gevonden.

Het gaat om een technisch mankement, aldus het pretpark. De bezoekers hebben snel de achtbaan kunnen verlaten via de trap bij de achtbaan. Dit heeft een paar minuten geduurd. Daarvoor is een vast evacuatieprotocol waarvoor medewerkers in het park getraind zijn. „Vanuit onze kant was er dan ook geen paniek", aldus persvoorlichter René Peul. Eenmaal op vaste bodem zijn de gasten gerustgesteld en is gecontroleerd of het goed met ze ging. Daarna konden ze weer verder het park in.

Eerder stilgestaan

Dit is niet de eerste keer dat de Balagos stil staat. In juli heeft de hoofdattractie van het park ook drie weken niet gereden door een defect. De achtbaan is dit jaar in mei geopend. Voorheen heette de attractie de Tornado. De achtbaan heeft een nieuwe lik verf gekregen. Ook heeft de attractie nu heupbeugels in plaats van schouderbeugels.

Kinderziektes

Peul vertelt dat het om een ander defect gaat dan die in juli. „Bij een nieuwe attractie zijn er in het begin soms kinderziektes. We hopen dat die hierna weg zijn.” Wel moeten de bezoekers nog geduld hebben. „Dit weekend wordt er naar gekeken door de monteurs. Vanaf volgende week hopen we dat de Balagos weer rijdt.”

Quote We balen hier echt van Tim Golstein, Directeur

„Wij vinden het vervelend voor onze gasten. Wij willen dat iedereen onbeperkt van alle attracties kan genieten. We balen hier echt van. We doen er alles aan om zoiets te voorkomen en nu om het op te lossen”, aldus directeur Tim Golstein. „Misschien een enkele keer per seizoen. Maar dit komt niet vaak voor.”