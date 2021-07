Achtbaan Balagos van Avonturenpark Hellendoorn al twee weken defect: ’Dit is enorm balen voor ons’

„Dit is inderdaad een fikse tegenvaller waarvan we enorm balen, want we willen natuurlijk het allerliefst dat alle attracties goed draaien”, zegt directeur Tim Golstein van het bekende Hellendoornse attractiepark. Hij vervolgt: „De achtbaan is sinds dinsdag 6 juli defect. Er is een technisch mankement aan de liftheuvel, daar waar de trein met behulp van een ketting omhoog wordt getrokken. Elke ochtend checken we alles om de veiligheid van onze parkbezoekers zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Toen het defect aan de Balagos werd ontdekt is deze attractie per direct stilgelegd. Sindsdien wordt hard gewerkt aan het oplossen van het probleem. Ik verwacht dat dit nog ongeveer een weekje in beslag gaat nemen”, laat de directeur weten.