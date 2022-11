Actiegroep uit Hoge Hexel opent aanval op boer Jan en zijn gedroomde windmolen: ‘We zijn misleid’

De familie Dasselaar is al drie jaar bezig met de windturbine. Dat proces duurt zo lang, omdat de gemeente Wierden tot nu toe alleen molens van 15 meter toestaat. Op echt grote zit Wierden niet te wachten.

Dat het college toch akkoord gaat met de aanvraag komt omdat het gezin de molen puur voor eigen energieopwekking wil inzetten. De windturbine maakt onderdeel uit van de verduurzaming van de melkveehouderij die boer Jan, zijn vrouw Annemiek en zoon Rogier aan de Loomsweg in Hoge Hexel runnen.

Goedkeuring

Voor de boer de molen met ashoogte van 30 meter daadwerkelijk kan bestellen en plaatsen, moet de gemeenteraad nog wel definitief groen licht geven. Tijdens de eerste bespreking van de turbine bleek dat niet iedereen de plannen van Dasselaar leuk vindt.

Al bekend was dat er één buurman tegen is. Hij vreest dat straks het halve buitengebied volstaat met zulke molens, als er één wordt goedgekeurd. Deze week schoof ook buurtbewoner Fons Hegeman namens de actiegroep Tegenwind Daarle/Hoge Hexel aan bij de raad. Die groep liet zich ook horen toen er plannen waren voor veel grotere windmolens in Daarle.

Misleid

Volgens Hegeman zijn er veel meer tegenstanders. „Gezinnen uit de directe omgeving van de boerderij van Dasselaar zijn hier niet blij mee. Zij zijn misleid toen de boer enkele jaren geleden een rondgang maakte”, zei hij. „Toen werd vertelde dat het om een kleinere molen ging. Een molen van 30 meter past hier gewoon niet. Dit zorgt zeker voor 25 jaar ergernis.”

Colin Kok van Progressief Wierden waarschuwde de inspreker vervolgens dat een beschuldiging van misleiding wel erg ver gaat. „Ziet u dat maar eens hard te krijgen.” Raadsleden vroegen zich bovendien af waarom Tegenwind zich nu pas in de discussie mengt. „De termijn om zienswijzen in te dienen, is al lang voorbij.”

Een dag later laat Jan Dasselaar in een korte reactie weten dat hij zich niet herkent in de woorden van Hegeman. „Die woorden laat ik voor zijn rekening. Het heeft geen zin om daarop in te gaan. Ik zie de uitkomst met vertrouwen tegemoet.”

Quote In dit stuk van Hoge Hexel staan al veel hoge elektrici­teits­mas­ten. Daar valt de turbine niet zo op Gertjan ten Brinke, wethouder, Gemeente Wierden

Pilot

Wethouder Gertjan ten Brinke gaf aan dat de windmolen van Dasselaar vooral dient als pilot. „Zodat we hier fatsoenlijk beleid voor kunnen maken. Dit is nieuw voor Wierden”, zei Ten Brinke.

Hij verwacht niet dat er nu wildgroei van molens ontstaat. „We gaan voorzichtig om met nieuwe aanvragen. We willen eerst weten wat wel en niet werkt. Zeker is dat niet overal in Wierden windmolens passen. In dit stuk van Hoge Hexel staan al veel hoge elektriciteitsmasten. Daar valt de turbine niet zo op.”

Andere gemeenten

Vanuit het CDA klonk nog het advies aan Wierden om ook vooral naar andere gemeenten te kijken. „Er staat in een gemeente als Dalfsen al een flink aantal van dit soort molens. Leer van die ervaringen.”

Ten Brinke plaatse daarbij wel de kanttekening dat Wierden een vrij windluwe gemeente is. „En dat is ook direct de reden dat de turbine van Dasselaar hoger is dan 15 meter. Op die hoogte vang je te weinig wind.”

6 december neemt de gemeenteraad een beslissing.

Volledig scherm Impressie van hoe de windturbine eruit moet zien op het land van de familie Dasselaar. © Jan Dasselaar