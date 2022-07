Actievoerder vindt medestanders voor onderhouden van nieuw crossbaantje in Rijssen

Het feit dat niemand zich de afgelopen jaren echt verantwoordelijk voelde voor het onderhoud van dit baantje op de hoek Bovenleiding/Holterstraatweg was voor de gemeente Rijssen-Holten een belangrijke reden om deze voorziening op gemeentegrond niet langer te gedogen en glad te schuiven. Bij de zandvlakte is inmiddels een bord geplaatst dat crossen hier verboden is.

Facebook-groep

De actie van de gemeente stuitte op veel kritiek van motorliefhebbers uit Rijssen en omgeving, die hier vaak hun eerste rondjes op een crossfiets of motor hebben gemaakt. Zij stellen dat dit vrije crossbaantje een belangrijke voorziening is voor de motorjeugd. De Facebook-groep Crossbaantje blijft Crossbaantje heeft inmiddels al ruim 300 leden uit de hele regio.

Gesprek?

Manenschijn: „Er is inmiddels contact geweest met burgemeester Arco Hofand van Rijssen-Holten en die heeft toegezegd dat hij deze kwestie onder de aandacht van wethouder Bert Tijhof brengt. Na de bouwvak volgt dan hopelijk een gesprek, waaruit moet blijken wat op dit terrein nog wel of niet kan. Mochten we groen licht krijgen en het crossbaantje opnieuw worden aangelegd, dan komen we snel met een plan van aanpak waarin zaken als openingstijden en veiligheidseisen (betreden op eigen risico?) worden vastgelegd. Ook of het baantje wel of niet moet worden afgesloten door hier een hek omheen te zetten.”