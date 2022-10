Afknappende boomtop op vakantiepark in Hoge Hexel sleurt man en ladder mee naar beneden: ‘Hij was net bezig met snoeien’

HOOFDSTUK 2: Suze en Jan

Wanneer het appartement van zijn zwager Joop en diens vrouw Joke op 7 juli 2017 in het Hyatt Place hotel in Amsterdam voor 273.000 euro naar de hoogste bieder gaat, is Jan erbij. De hamerslag is het slotstuk van een heel lange, vermoeiende strijd. De veiling voelt voor hem als een ‘prijsuitreiking’. Maar winnaars zijn ze niet. Winnaars zijn er überhaupt niet, zegt hij met de kennis van nu.

16 oktober