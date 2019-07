Aflsluiting N35 vanaf Raalte: meerdere bestuurders op de bon geslingerd bij snelheidscontrole bij Hellendoorn

Wierden maakt geen ommezwaai: windmolens uit den boze

7:28 WIERDEN - Windmolens langs rijksweg A35 in Wierden: is hier sprake van een ommezwaai? Het gaat volgens wethouder Richard Kortenhoeven echter slechts om een eerste verkenning van Rijkswaterstaat of dit haalbaar is. De gemeente hoeft haar afwijzende standpunt over plaatsing van grote windmolens zeker nog niet te herzien.