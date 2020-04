Afsluiting vernield die zandhagedis moet beschermen op Sallandse Heuvelrug

Bijrijder aangehou­den na negeren stopteken politie Rijssen: Bestuurder op de vlucht

12 april RIJSSEN - Op de Schoolstraat in Rijssen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden. De man was samen met een andere verdachte met een auto op de vlucht geslagen. De twee gingen er met hoge snelheid vandoor nadat de politie ze een stopteken had gegeven. In de auto van de mannen werden restanten van drugs, meerdere telefoons en inbrekers werktuigen gevonden.