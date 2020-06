Agent mishandeld in Nijverdal, burgemeester sluit café

Ondanks corona toch muziek in Openlucht­the­a­ter Nijverdal: ‘Een exclusief podium in de buiten­lucht’

21 juni NIJVERDAL - ZINiN is blij dat het Openluchttheater Nijverdal in het Doktersbos open mag deze zomer. Het programma was klaar, maar corona gooide roet in het eten. Het is nu toch gelukt om artiesten te vinden die het publiek in Nijverdal willen vermaken.