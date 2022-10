Akke en Yvonne halen Isa Hoes en Merlijn Kamerling naar Holten om over rouw te praten: ‘We denken liever niet na over sterven en afscheid’

120 waar je 60 mag: snelheids­dui­vel is rijbewijs kwijt na overtre­ding bij Notter

NOTTER - De bestuurster van een auto die zondagmiddag met hoge snelheid over de Klokkendijk bij Notter reed, is haar rijbewijs kwijt. Ze reed 120 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid op de Klokkendijk 60 kilometer per uur is.

10 oktober