Alaaf! Hellendoorn na 32 jaar terug in de polonaise

Het carnavalsfeest was ooit een zekerheid in Hellendoorn. Misschien niet zo groots als in Haarle of Raalte, maar toch zeker goed voor een paar luidruchtige feestavonden, liters bier en extravagant uitgedoste carnavalisten. Die kleurrijke tijd ligt inmiddels in een steeds grijzer verleden. In 1987 vierde carnavalsvereniging De Windbuul’n nog één keer het feest op z’n Hellendoorns. Daarna bleek de koek op en hingen de leden hun steken aan de wilgen.