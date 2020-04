Albert Heijn in Holten smeekt op zondag open te mogen vanwege corona

Haafkes zit met zijn supermarkt in het centrum met name aan het eind van de week behoorlijk klem als gevolg van de coronacrisis.



„Vrijdag en zaterdag zijn voor ons de drukste dagen van de week. We nemen uiteraard alle voorzorgsmaatregelen wat betreft onze klanten en ons personeel. We voeren een stringent deurbeleid sinds Rutte de ‘intelligente lockdown’ heeft ingevoerd. We maken de winkelwagens schoon en binden onze klanten op het hart om als ze een praatje willen maken dat buiten te doen.”



Om te drukke toestanden in de winkel nog meer te voorkomen, worden de productvakken met name ook buiten de openingsuren bijgevuld.



„Met als gevolg dat we de laatste tijd van zes uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s avonds bezig zijn om de winkel op orde te krijgen voor de volgende dag. Het zou ons geweldig helpen als we een deel van de zondag open zouden kunnen zijn om meer spreiding te krijgen en mede zo de druk op het personeel te verkleinen”, zegt de filiaalhouder.