Almelosestraat in Wierden vijf dagen dicht voor nieuwe waterleiding onder Twentekanaal

Inwoners kloppen vaker aan voor advies over energiebe­spa­ring in Rijs­sen-Hol­ten: ‘Meer energiecoa­ches nodig’

RIJSSEN/HOLTEN - Je huis beter isoleren, zonnepanelen op het dak of toch eerst een warmtepomp installeren? Het aantal aanvragen voor adviesgesprekken over energiebesparing is de afgelopen maanden meer dan verdubbeld in Rijssen-Holten. Er dreigt een tekort aan energiecoaches.

9 oktober