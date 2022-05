Alweer een brand in het buitengebied van Rijssen: politie vindt het ‘zorgelijk’, maar ziet geen verband

Mooie Koningsdag in gezellig drukke Volkspark Rijssen

REGGESTREEK - Mooi weer en veel vertier. In de Reggestreek was woensdag veel te doen. In het Volkspark in Rijssen kwamen honderden mensen bijeen om zich te vermaken met lekker eten, een glaasje drinken op het terras en spelletjes voor de kinderen. Met natuurlijk, broodjes bakken op een open vuur. Met deeg aan een stok.

27 april