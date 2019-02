Ambulance betrokken bij ongeval in Rijssen

Onderzoek naar anonieme brief Nijverdal gaat door

10:00 NIJVERDAL - De politie is nog steeds op zoek naar de schrijver/schrijfster van de anonieme brief, die de afgelopen weken in Nijverdal tot de nodige commotie heeft geleid. Sommige betrokkenen hadden de indruk dat de politie het onderzoek inmiddels op een laag pitje had gezet of zelfs helemaal had gestaakt. Een politievoorlichter geeft echter aan deze veronderstelling niet juist is.