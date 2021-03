Ander licht op faillissement Oad: ‘Bedrijf kon óók niet voldoen aan eisen Twentse investeerders’

Bewoner klaagt over kantoor en wint: ZorgAccent vertrekt uit Oranjeflat in Rijssen

13:20 RIJSSEN - Het wijkteam van ZorgAccent in de Oranjeflat in Rijssen gaat op zoek naar nieuw onderdak. Dat is het gevolg van een rechterlijke uitspraak, waarbij een flatbewoner in het gelijk werd gesteld.