Anne van der Meiden (91), die de bijbel in het Twents vertaalde, overleden

NIJVERDAL - Een dag voor zijn 92e verjaardag is in zijn woning in Nijverdal prof. Anne van der Meiden overleden. De in Enschede geboren Van der Meiden was theoloog en hoogleraar massacommunicatie, maar was in deze regio vooral bekend vanwege zijn bijbelvertaling in het Twents en het voorgaan in kerkdiensten in de streektaal.