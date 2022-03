ANWB lanceert verkeersapp op Prinses Marijkeschool in Nijverdal: vragen goed beantwoorden om wacko’s te vernietigen

Hulptrans­port Stichting CHOE rijdt van Nijverdal naar Perechyn om ergste nood van Oekraïnse vluchtelin­gen te lenigen

NIJVERDAL - Een hulptransport van de Stichting CHOE is zaterdagavond uit Nijverdal vertrokken in de richting van Perechyn in het nu nog veilige westen van Oekraïne. Het is het eerste hulptransport van deze stichting sinds de Russische invasie in Oekraïne.

7 maart