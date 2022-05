Arnold uit Nijverdal crost over parkoers met zijn scootmobiel: ‘Blijf niet rond de kerk hangen!’

Alweer een brand in het buitenge­bied van Rijssen: politie vindt het ‘zorgelijk’, maar ziet geen verband

RIJSSEN - Er is niet veel overgebleven van de verouderde boerderij aan de Geskesdijk, aan de rand van Rijssen. Na de brand van zaterdagnacht ligt de boerderij compleet in de as. Geen muur staat meer overeind en de bakstenen op de grond zijn bedekt met het verschroeide riet van de daken. Het is niet de eerste brand die recent in het buitengebied van Rijssen woedde.

9 mei