Atleten van start gegaan bij Triathlon Holten terwijl ze wisten dat ze corona hadden? Bestuur weet van niets

Holtense leerlingen krijgen gevoel van vrijheid bij kunstpro­ject

HOLTEN - Schilderen op de muziek van StarWars of knutselen op verfijnde klassiekers als die van Beethoven. Daar wisten de leerlingen van de vier basisscholen in Holten wel raad mee. De mooiste werken werden vrijdagmorgen in de Dorpskerk beloond met de Kunstenmakertrofee 2022.

1 juli