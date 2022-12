Auto botst op lantaarnpaal in Nijverdal: vrouw gewond

1950 - 2022 Wierden moet verder zonder topvrijwil­li­ger, hulpsinter­klaas en trouwe vriend Joop Wolters: ‘Wat hebben we een lol gehad’

WIERDEN - Joop Wolters was wat je noemt een supervrijwilliger. Onvermoeibaar zette hij zich in voor de vele clubs en organisaties in Wierden. De lijst is lang. Meest opvallende bezigheid? Joop speelde van 2005 tot drie jaar geleden elk jaar trouw de Wierdense sinterklaas. Afgelopen weekeinde overleed hij op 72-jarige leeftijd.

